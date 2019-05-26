إخماد 225 حريقاً في أسبوع.. وتضرر أكثر من 15 ألف دونم من المحاصيل الزراعية

بيّن قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا لـ«الوطن» تمكن الفوج من إخماد نحو 225 حريقاً منذ أسبوع فقط وذلك على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن عناصر الفوج بالتعاون مع فرق إطفاء الدفاع المدني وجهات أخرى أخمدت عدة حرائق نشبت في محاصيل القمح وأشجار الزيتون وبعض الأشجار الحراجية والنفايات في قرى ومناطق مختلفة من المحافظة.

وشدد على ضرورة رفد فوج إطفاء حمص بعدد من سيارات وصهاريج الإطفاء إضافة لتعيين جنود وسائقين نتيجة للنقص الكبير بعددهم في الفوج للقيام بالمهام المنوطة إلى الفوج بالشكل الأمثل والسرعة المطلوبة.

من جانبه بيّن رئيس بلدية جب الجراح رمضان العيسى لـ«الوطن» أنه تم خلال اليومين الماضيين اندلاع حريق ضخم وعدد من الحرائق التي توزعت في الأراضي الزراعية المحيطة بناحية جب الجراح في ريف حمص الشرقي، موضحاً أنه تم إخماد جميع الحرائق بعد جهد كبير من فوج الإطفاء بحمص ووحدات الدفاع المدني وعناصر إطفاء مصفاة حمص وشركة الأسمدة، بمؤازرة من سيارات إطفاء من فوج إطفاء حماة ومصياف ومركز إطفاء المخرم ودائرة الحراج التي شاركت أيضاً بعمليات الإطفاء.

وأكد العيسى أن حجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة كبير جداً تقدر بأكثر من 15 ألف دونم منها نحو 2500 دونم محاصيل زراعية من قمح وشعير ومحاصيل أخرى ونحو 6 آلاف دونم من الأشجار المثمرة (زيتون- لوز- كرمة) وما يقارب 7 آلاف دونم من أراضي البور السليخ التي تستخدم لرعي المواشي، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من استمرار مسلسل الحرائق خلال الأيام القادمة، مشدداً على ضرورة تزويد المنطقة بسيارات إطفاء وصهاريج مياه إضافية خلال هذه الفترة من العام، مشيراً إلى ضرورة التعويض على الأهالي والمزارعين عن الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية وحرمتهم من مصدر رزقهم الوحيد تقريباً.

بدوره أوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة زياد فندي لـ«الوطن» أن أكثر من 900 دونم من المنطقة الحراجية في المخرم تضررت نتيجة للحرائق التي نشبت في محيط المنطقة وتحديداً في الأراضي الزراعية التابعة لقرية أم صهريج التي تبعد ما يقارب 10 كم عن المنطقة الحراجية بالمخرم حيث امتد الحريق إلى موقع الشومرية، لافتاً إلى أن نحو 90 بالمئة من الأشجار التي لفحتها النيران تضررت بشكل سطحي إلا أنها ما زالت قابلة للنمو.