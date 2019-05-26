اقتصاد

المصفاة لم تتوقف عن العمل ووصول متواتر … وصول ناقلة نفط خام بـ136 ألف طن إلى مصفاة بانياس

| رامز محفوظ

الإثنين, 27-05-2019

أكدت مصادر في وزارة النفط لـ«الوطن» وصول ناقلة نفط خام جديدة ظهر الأمس إلى مصفاة بانياس محملة بكمية 136 ألف طن، مبينة أن التوريدات البحرية باتت تأتي بشكل متواتر، لافتة إلى أنه خلال الفترة الماضية وصلت 4 نواقل من النفط إلى مصفاة بانياس التي لم تتوقف عن العمل.
وأشارت إلى أن هناك وعوداً بوصول المزيد من نواقل النفط الخام والمشتقات النفطية قريباً، في الوقت الذي لم تتوقف فيه التوريدات البرية التي تصل بكميات قليلة.
وبالنسبة لتوزيع مادة مازوت التدفئة خلال موسم الشتاء الماضي أشار مصدر في محروقات إلى أنه تم توزيع نحو 18.6 مليون لتر خلال الموسم الحالي، وهذه الكمية أقل من الكمية التي وزعت خلال موسم الشتاء الماضي.
وفيما يخص البنزين، لفت المصدر إلى أنه يتم توزيع نحو مليون لتر من مادة البنزين على المحطات الخاصة والعامة في محافظة دمشق يومياً، مبيناً أن في دمشق 24 محطة عامة وخاصة.
وفيما يخص قرار العودة إلى نسبة 25 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة بالنسبة لمخصصات القطاع العام من المحروقات، أفاد المصدر أن هذا القرار الحكومي تم اتخاذه بعد توافر المشتقات النفطية وتحسن وضعها، بالتوازي مع وصول العديد من نواقل النفط عبر البحر إلى مصفاة بانياس.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 28-05-2019

كنعان: ثلث الطلب الداخلي الخاص تغطيه الحوالات و40 بالمئة من الاقتصاد يعتمد على التهريب والاستيراد … 31 مليار ليرة تنفق كل صباح في سورية منها 7 مليارات تنفقها الحكومة

الثلاثاء, 28-05-2019

72 مليار ليرة لثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن قمح وإعلان آخر للاستيراد في حزيران

الثلاثاء, 28-05-2019

عابدين: أصبح للحكومة مكتب هندسي قادر على منافسة أكبر مكتب في الشرق الأوسط

الثلاثاء, 28-05-2019

حفل إفطار رمضاني لشركة إعمار موتورز

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock