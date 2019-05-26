المصفاة لم تتوقف عن العمل ووصول متواتر … وصول ناقلة نفط خام بـ136 ألف طن إلى مصفاة بانياس

أكدت مصادر في وزارة النفط لـ«الوطن» وصول ناقلة نفط خام جديدة ظهر الأمس إلى مصفاة بانياس محملة بكمية 136 ألف طن، مبينة أن التوريدات البحرية باتت تأتي بشكل متواتر، لافتة إلى أنه خلال الفترة الماضية وصلت 4 نواقل من النفط إلى مصفاة بانياس التي لم تتوقف عن العمل.

وأشارت إلى أن هناك وعوداً بوصول المزيد من نواقل النفط الخام والمشتقات النفطية قريباً، في الوقت الذي لم تتوقف فيه التوريدات البرية التي تصل بكميات قليلة.

وبالنسبة لتوزيع مادة مازوت التدفئة خلال موسم الشتاء الماضي أشار مصدر في محروقات إلى أنه تم توزيع نحو 18.6 مليون لتر خلال الموسم الحالي، وهذه الكمية أقل من الكمية التي وزعت خلال موسم الشتاء الماضي.

وفيما يخص البنزين، لفت المصدر إلى أنه يتم توزيع نحو مليون لتر من مادة البنزين على المحطات الخاصة والعامة في محافظة دمشق يومياً، مبيناً أن في دمشق 24 محطة عامة وخاصة.

وفيما يخص قرار العودة إلى نسبة 25 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة بالنسبة لمخصصات القطاع العام من المحروقات، أفاد المصدر أن هذا القرار الحكومي تم اتخاذه بعد توافر المشتقات النفطية وتحسن وضعها، بالتوازي مع وصول العديد من نواقل النفط عبر البحر إلى مصفاة بانياس.