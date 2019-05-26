الشركات الألمانية مستمرة بوجودها في إيران … طهران: ليس هناك أي حوار مع أميركا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية «سيد عباس موسوي»، أنه «ليس هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر بين إيران وأميركا».

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، أن موسوي وفي معرض تعليقه على خبر تناقلته بعض وسائل الإعلام عن أحد المسؤولين الكويتيين بشأن «بدء الحوار بين إيران وأميركا»، إذ نفى بشدة صحة هذه الأخبار، قال: ليس هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر بين إيران وأميركا.

وكانت وسائل إعلام كويتية نقلت عن مساعد وزير الخارجية في هذا البلد «خالد الجار الله» أنه ادعى بشأن «بدء المفاوضات بين أميركا وإيران لإنهاء التوتر الذي أوشك أن يبلغ ذروته في المنطقة».

وأكد الجار الله، أن «التوتر الراهن في المنطقة لن يؤدي إلى حرب حقيقية»، مضيفاً إن «إيران وأميركا بدأتا الخطوات نحو التهدئة والسلام»، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل نقلت وكالة أنباء «فارس» أمس عن الأميرال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط هو «الأضعف في التاريخ».

وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران وتقول إدارته أنها عززت التواجد العسكري في المنطقة.

ونقلت «فارس» عن فدوي قوله «الأميركيون موجودون في المنطقة منذ عام 1833 وهم الآن في أضعف حالاتهم في التاريخ في غرب آسيا».

ومن جهة ثانية رغم الضغوط الأميركية فإن العشرات من الشركات الألمانية لازالت مستمرة في نشاطها من خلال مكاتبها في إيران.

وتشير تقارير صادرة عن غرفة تجارة وصناعة ألمانيا، أن الشركات الألمانية لازالت مستمرة في نشاطاتها داخل الجمهورية الإسلامية وذلك رغم تشديد الحظر الأميركي ضد البلاد.

وفي سياق متصل أشار رئيس الدائرة الدولية في غرفة تجارة وصناعة ألمانيا فولكر تراير إلى أن أكثر من 60 شركة ألمانية لازالت مستمرة بأعمالها التجارية في إيران.

وتشير التقارير الرسمية في ألمانيا أن الأخيرة قامت خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2019 بتصدير معدات وأجهزة ميكانيكية ومعدات مخبرية وإلكترونية ومنتجات صناعية إلى إيران بلغت قيمتها 339 مليون يورو.