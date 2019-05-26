مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي في الحويجة … أحكام بإعدام 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لداعش في العراق

أصدرت محكمة في بغداد أمس الأحد أحكاماً بالإعدام على 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لتنظيم «داعش».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول قضائي لم تسمه، أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، اعتقلتهم «قوات سورية الديمقراطية» في سورية، وسلمتهم للسلطات العراقية مع 9 فرنسيين آخرين في شباط الماضي.

وأضافت إنه حسب القانون العراقي يمكن للمحكومين أن يتقدموا بطلب استئناف على الحكم في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، قد صرحت في وقت سابق بأن باريس «ستتدخل» إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق فرنسيين قاتلوا في صفوف داعش.

إلى ذلك قتل أربعة عراقيين وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في قضاء الحويجة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إن «عبوة ناسفة انفجرت في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة بكركوك ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح».

وأضاف المصدر: «إن العبوة انفجرت أثناء ذهاب المواطنين لإخماد الحرائق المندلعة في ناحية العباسي داخل أراض زراعية».

وشهد عدد من المحافظات العراقية مؤخراً اندلاع حرائق كبيرة في مزارع القمح والشعير ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة.

كما اعتقلت قوات الأمن العراقية ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق مدينة الموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان: إن شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على أوامر صادرة عن القضاء ألقت القبض على ستة عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية كانوا خلال فترة سيطرة الإرهابيين على مدينة الموصل يعملون في صفوف التنظيم الإرهابي.

من جهة أخرى أعلنت الداخلية العراقية أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لتتسلم منها محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي اعتقل في مطار بيروت قبل أيام بمذكرة أصدرها الانتربول.

وورد في بيان للداخلية العراقية: «اتخذنا من خلال الدوائر المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) جميع الإجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي حال الاطلاع على تفاصيل إلقاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت».

وتابع: «نجري اتصالات هاتفية مستمرة مع السلطات اللبنانية وأوضحنا أن المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين إرسال ملف الاسترداد لوجود أمر قضائي بالقبض عليه من الانتربول والقضاء العراقي منذ 2018».

في هذه الأثناء أكدت مصادر عراقية الأحد الإفراج عن قائد فصيل «أبو الفضل العباس» أوس الخفاجي، الذي اعتقل في شباط الماضي إثر توجيهه انتقادات لإيران.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن طه الخفاجي شيخ عشيرة البوعبد اللـه ضمن قبيلة خفاجة، قوله إن المحكمة المختصة أصدرت حكماً بالإفراج عن الأمين العام للفصيل وتبرئته من التهم الموجهة إليه.