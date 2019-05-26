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نائب ينصح الحكومة بقراءة الدستور حتى يعرفوا دور مجلس الشعب … حمدان: التأخر في قطع الحسابات ليس تغطية للفساد

| محمد منار حميجو

الإثنين, 27-05-2019

وجّه نواب في مجلس الشعب انتقادات حادة لوزارة المالية حول التأخير في مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2013 والسنوات الأخرى، فاعتبر البعض أن هناك تقصيراً من الوزارة وهناك مخالفة دستورية.
ووافق المجلس أمس في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون قطع حسابات 2013 على إحالة المشروع إلى لجنة الموازنة وقطع الحسابات لمناقشته.
وتباينت مداخلات النواب في حدتها خلال الجلسة فنصح النائب آلان بكر الحكومة أن تقرأ الدستور السوري وخصوصاً المادتين 74 و75 لتعرف ما هو دور مجلس الشعب، مضيفاً: إذا كانت الحكومة تنظر لنا على أننا متلقون فهذا غير صحيح، وصلاحياتنا أوسع من ذلك.
واعتبر بكر أن سياسة الغزل في تقريري وزير المالية ورئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات واضحة.
واعتبر وزير المالية مأمون حمدان أن التأخير في قطع الحسابات ليس تغطية للفساد لأن إنجازه ليس فقط مهمة وزارة المالية بل الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتواصل مع الجهات الحكومية.

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