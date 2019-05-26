برجك اليوم – الاثنين 27 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اعتمد على نفسك ولا تسمح للشائعات المغرضة أن تخفف من عزيمتك أو إرادتك، فقد تتراجع اليوم عن أشياء كنت قد نويت تنفيذها، وقد تؤجلها لأن مزاجك مكتئب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار علاقات جديدة ولقاءات مهمة أو نقاشات عائلية فاستفد منها لتحقيق أحلامك، وقد تلتقي مع أناس جدد يثيرون اهتماماتك ويستفزون ذكاءك، ونار الحب والمحبة ستفرحك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران ربما تعرف تغيرات مفاجئة أو تغضب لسبب ما أو تشعر بحرمان أو إحباط أمام مشكلات، فاحذر من قرار يثير ردة فعل مع أحد الزملاء، فتجنب العنف بردة فعلك أو كلامك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تجد حلولاً ومساعدات من أصدقاء قدامى وتقوم بجهد مضاعف، واليوم للأوراق أو للمقابلات، فالحظ داعم لاختيارك وأجواء مميزة حولك، ذهنك يعمل إلى طاقته القصوى.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يوم سيحتاج إلى مضاعفة جهودك وإلى مد يد المحبة للمحيط وطلب المعونة وستجدها، وستجد الأمور أصبحت أفضل بمحبة الآخرين وتعاونهم وتعاضدهم فلا تتردد في طلب المعونة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تدخل في نقاش كلامي أو مشكلات مفتعلة فأنت تستطيع تلافيها بالهدوء أو بالدبلوماسية، فالمشكلة غالباً اليوم ستكون عائلية، ما يجعلك ذا مزاج رديء فاحذر التسرع.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد يستولي عليك الشعور بكثرة المشكلات ما يؤثر في كامل طاقتك، فضغط العمل كثير وهذا يدفعك لأن تبحث عن حلول وتحاول إنهاء عملك ولا تحمل أعباء ليست من اختصاصك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تضامن المحيط يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والوصول إلى أفضل النتائج، وأنت واع لكل أمورك وتستطيع بكلماتك وبجهودك أن تصل لنتيجة نهائية تسعدك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول كن أكثر هدوءاً في التعاطي مع شتى المجالات وراقب الأوضاع قبل أن تخوض الجديد، والحقيقة أن محبط ويائس، والنقد أو التدخلات في حياتك العملية تزيدك توتراً.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تدرك أهمية محيطك الشخصي أو العائلي لحياتك ليمنحوك التوازن والهدوء، وتمد يدك باتجاه من حولك وتدرك ألا فائدة من المشكلات ما دام تشابك المصالح موجوداً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط ستكثر موجات الصرف المفاجئ ومن دون أسباب، ما يسبب ندماً وقد يجعلك تثق فيمن حولك مادياً لتكتشف خطأك، لذلك وجب التحذير من تصديق الوعود وخاصة مع من لم تجربهم مالياً.