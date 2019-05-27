النوم مبكراً يقلل سمنة الأطفال

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم مبكراً يقلل مخاطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال. وأشارت الدراسة إلى أن قلة النوم ترتبط بزيادة الوزن لدى البالغين والأطفال على حد سواء.

ووجدت الدراسة أن الأطفال في سن الرابعة الذين ذهبوا للنوم قبل الثامنة مساء انخفضت مخاطر إصابتهم بالسمنة إلى النصف مقارنة بأولئك الذين ناموا بعد التاسعة مساء.

وأوصت الدراسة بأن يحظى الأطفال بهذه الساعات من النوم فالرضع إلى سن 12 شهراً يحتاجون من 12 إلى 16 ساعة نوم والأطفال من سن عام إلى عامين يحتاجون من 11 إلى 14 ساعة ومن 3 إلى 5 أعوام يحتاجون من 10 إلى 13 ساعة بما يشمل القيلولة.

وترى الدراسة أن النوم باكراً لا يؤثر فقط في الوزن بل له فوائد أخرى عديدة.