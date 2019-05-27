إغلاق 187 محلاً تجارياً لأسباب صحية … المواد التي تصادرها دوريات المحافظة تقدم إلى دار الكرامة

كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف عن إغلاق 187 محلاً تجارياً لأسباب صحية خلال العام الحالي وذلك في إطار الرقابة المستمرة التي تقوم بها دوريات الشؤون الصحية في جميع الأسواق.

وأشار خلوف إلى أنه تم التركيز خلال هذه الفترة على المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وخلوها من الجراثيم ومطابقة المنتجات مع الشروط الصحية لكل منها.

وبين أن دوريات المديرية قامت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بتنظيم 2683 ضبطاً بحق المحال المخالفة للشروط الصحية وأخذ 493 عينة من مختلف المواد الغذائية لإجراء التحاليل عليها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، موضحاً بأنه يتم أخذ هذه العينات من المواد التي يشك المراقب بســلامتها بالنظــر بالعين المجردة فيتم أخذ العينة للتأكد من سلامتها.

ولفت إلى أنه وبهدف تنظيم عمل المتعاملين بالمواد الغذائية أو الخدمات التي لها جانب صحي مثل الحلاقين تم منح 7500 بطاقة لأرباب الحرف الغذائية في دمشق إضافة إلى منح 750 دفتر صحة لأرباب هذه المهن وخلال شهر رمضان يتم التركيز على الأسواق الشعبية والأماكن التي تبيع المواد الغذائية بشكل مكشوف وخاصة بالنسبة للعصائر والحلويات والمعروك والناعم. ويتم التعاون مع مختلف الجهات المعنية في المحافظة ومنها مديرية صحة دمشق.

وفيما يتعلق بالمصادرات أكد خلوف أن المديرية ووفق ما يتوافر لها من آليات ومحروقات ومؤازرة من عناصر الشرطة تقوم بمصادرة البسطات وأدواتها ويتم تسليم المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك إلى دار الكرامة للمسنين بدمشق، حيث تتم مصادرة أي كمية من الألبان والأجبان والناعم والتي تباع بشكل مكشوف وجميع الأغذية التي تؤكل مباشرة دون غسيل وقد تم وضع جدول مناوبة لعناصر المديرية خلال عطلة عيد الفطر السعيد لمراقبة الأسواق وكذلك أماكن ألعاب الأطفال بهدف توفير السلامة للجميع.

وأضاف: تتابع المديرية مراقبة نقل اللحوم حيث يتم حجز أي سيارة تقوم بنقل اللحوم بشكل غير مبرد وكذلك الألبان والأجبان كما تم إلزام أصحاب صالونات الحلاقة بتوفير أجهزة تعقيم للمعدات التي يستخدمونها وكذلك تأمين أكثر من طقم عدة للحــلاق. وضـرورة استخدام قلم الشبة لمرة واحدة.