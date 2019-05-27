بعد الصقيع.. أجور النقل تعوق تسويق محصول الكرز بالقنيطرة!

لم تقف معاناة مزارعي الكرز في محافظة القنيطرة عند تضرر الأشجار بسبب العوامل الجوية من صقيع ليلاً وهطل حبات البرد خلال فترة الأزهار، لتستمر مع ارتفاع أجور النقل إلى دمشق مع البدء بموسم قطاف الكرز في المحافظة والذي يستمر حتى شهر حزيران.

واشتكى مزارعو الكرز من وقوعهم أمام خيارين، أولهما خضوعهم لاستغلال التجار وبيع المحصول من الحقل مباشرة وبالسعر الذي يحدده التاجر أو الاضطرار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتأمين مادة المازوت، وبكلا الحالتين الخسارة محققة للمزارع نظراً للصعوبات التي يمر بها خلال فترة الإنتاج من غلاء أسعار المبيدات وعدم فعاليتها في أحيان كثيرة وغياب اليد العاملة وصعوبة تأمينها وصعوبة تأمين العبوات البلاستيكية لحفظ المادة، منوهين بأن كل ذلك سيساهم بوصول المادة للمستهلك بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، علماً أن معظم التجار يقومون بتسويق إنتاج كرز القنيطرة في الفنادق المشهورة وأسواق الأحياء الراقية.

ومن خلال الأرقام الصادرة عن مديرية زراعة القنيطرة لإنتاج المحافظة من الكرز نجد الاختلاف بكل موسم عكس التفاح والزيتون والكرمة وغيرها، ففي موسم ٢٠١٥ كان الإنتاج ثلاثة آلاف طن وعام ٢٠١٧ كان الإنتاج ٧٧٨ طناً وهذا الموسم الإنتاج المتوقع ١٩٢٠ طناً والحقيقة أن عودة معظم أراضي القنيطرة للإنتاج وعودة الفلاحين إلى أراضيهم واستقرارهم بقراهم ساهم يشكل ملحوظ في مضاعفة الإنتاج من ٧٧٨ عام ٢٠١٧ إلى نحو ألفي طن هذا الموسم.

وذكر مدير زراعة القنيطرة شامان محمد الجمعة أن الكرز يزرع في المحافظة مروياً وبعلاً في قرى حضر وجباتا الخشب وطرنجة ومزارع الأمل وأوفانيا وحتى امتداد جبا ومسحرة وتقل زراعتها كلما اتجهنا جنوباً، مبيناً أن زراعة الكرز تلقى إقبالاً من الفلاحين بسبب الجدوى الاقتصادية لها وملاءمتها لطبيعة المنطقة وخاصة في قرى القطاع الشمالي ومن الأنواع السائدة الفرنسي وهاردوجيان طلياني وبينغ فرعوني ولسان الطير ونابليون وتبدأ الشجرة بالإنتاج بعد ٥ سنوات وتستمر بالعطاء حتى عمر ٢٥ سنة ويمكن أن يصل حمل الشجرة الواحدة نحو ٥٠ – ٧٠ كغ.

وأشار الجمعة إلى أن مساحة الكرز المروي تبلغ نحو ٨٥ هكتاراً وعدد الأشجار المثمرة منه ٢١ ألف شجرة وإنتاجها هذا الموسم نحو ٤٢٠ طناً، أما الكرز البعل فتبلغ مساحته نحو ٨١٠ هكتارات وعدد الأشجار المثمرة منه ١٠٠ ألف شجرة والإنتاج المتوقع نحو ١٥٠٠ طن وبذلك فإن كمية الإنتاج المتوقعة لهذا العام ١٩٢٠ طناً، علماً أن عدد أشجار الكرز بالمحافظة نحو ١٩٠ ألف شجرة والمثمر منها نحو ١٢٠ ألف شجرة.