حفل إفطار رمضاني لشركة إعمار موتورز

أقامت شركة (إعمار موتورز) حفل إفطار رمضاني، في مطعم سلطانة في دمشق، دعت إليه وكلاء (إعمار موتورز) وعائلة الشركة من الطاقم الإداري وموظفي المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

وقامت إدارة (إعمار موتورز) بتكريم وكلائها في المحافظات السورية إضافة لفرق المبيعات ذات الأداء المتميّز، حيث استلم المكرمون دروعاً كتذكار من الشركة.

ويأتي هذا الحفل بهدف تعزيز علاقة الشركة وموظفيها مع وكلائها للوصول إلى تحقيق أهداف الشركة بزيادة نسبة المبيعات وتقديم أفضل الخدمات المتضمنة خدمة ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار والإكسسوارات الأصلية وخدمة الضمان.

يشار إلى أن شركة (إعمار موتورز) تأسست في عام 2017، ومن خلال امتلاكها معملاً لتجميع السيارات استطاعت الحصول على حقوق الوكالة الحصرية لعدد من شركات السيارات العالمية في سورية، أبرزها كيا موتورز وهيونداي إضافة لشركات صينية مثل فاو، شيري، شانغ هي، بايك وبيوايدي.

ويعتبر معمل (إعمار موتورز) لتجميع السيارات الأول عربياً والثالث على مستوى الشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى أكثر من 30 ألف سيارة سنوياً. وقد أنشئ على مساحة تجاوزت الـ87 ألف متر مربع في مدينة حسيا الصناعية، توفر من خلاله (إعمار موتورز) 1000 فرصة عمل ومنتجات وخدمات الشركات الأم في السوق السورية.

كما استطاعت الشركة عبر معملها لتجميع السيارات إضافة لتقديم منتجات وخدمات الشركات الأم، أن تحقق معادلة تطبيق الضوابط والمعايير العالمية، من خلال استخدام قطع الغيار والكماليات الأصلية، مقرونة بالخبرات المحلية والأيادي الوطنية الماهرة لتقدم منتجاً بجودة وسلامة عاليتين.