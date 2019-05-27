العراق يحبط عمليتين إرهابيتين في بغداد والأنبار

أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس عن إحباط محاولة دخول سيارة مفخخة إلى العاصمة العراقية فجر أمس، في وقت أصدرت محكمة عراقية حكماً بإعدام مواطن فرنسي أدين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في أعقاب صدور إعدامات مماثلة بحق ثلاثة فرنسيين آخرين.

وذكر بيان للعمليات نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي أن قوات الأمن وبناء على معلومات نشرت قوة على طريق أبو غريب غرب بغداد وتمكنت من إحباط محاولة عصابات داعش الإرهابية إدخال سيارة مفخخة إلى العاصمة وتم تفكيكها في المكان من دون إحداث أضرار.

إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة الأبنار عن تدمير معسكرين تابعين لإرهابيي داعش في منطقة حسينيات، عامج في صحراء المحافظة واعتقال عدد من إرهابيي التنظيم والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وإحراق سيارة نوع بيك آب تيوتا والكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم.

كما أحبطت القوات العراقية عملية إرهابية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان: إن «مفارزها في الفرقة العاشرة للجيش العراقي تمكنت بناء على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة البو طيبان خططا للقيام بعملية إرهابية في الرمادي، الأنبار وتمكنت من إحباطها قبل تنفيذها».

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين اللذين تم اعتقالهما مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

من جهة أخرى أصدرت محكمة عراقية أمس الإثنين حكماً بإعدام مواطن فرنسي أدين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وذلك في أعقاب صدور إعدامات مماثلة بحق ثلاثة فرنسيين آخرين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن القاضي أحمد محمد علي قوله أثناء النطق بالحكم الصادر بحق الفرنسي المدان مصطفى المرزوقي: إن الدلائل والاعترافات تؤكد انضمامه إلى داعش وقتاله في صفوف مسلحي التنظيم، ولذلك يصدر القضاء عليه حكماً بالإعدام شنقاً.

وجاء حكم الأمس في أعقاب إصدار المحكمة نفسها أمس الأول أحكاماً بالإعدام للمرة الأولى على الفرنسيين كيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو، وهم بين 12 داعشياً فرنسياً سلمتهم «قوات سورية الديمقراطية» لبغداد.