برجك اليوم – الثلاثاء 28 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان استفد اليوم من المبادرات والمفاوضات في العمل فقد تكتشف أمور مخفية تسمعها، ربما تتعرض اليوم لمفترق طرق أو خيارات تتطلب منك تحديدها وربما تتذكر الماضي وتحزن عليه.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الأخبار السعيدة تتوالى حاملة تحقيق أحلام كانت صعبة المنال وآن الأوان لجعلها واقعاً، فالحقيقة أن طاقتك العملية المنخفضة قد يكون سببها أموراً اجتماعية وعائلية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تتوتر أو تتضايق من ثرثرة وقد ينقلب الأمر ضدك وخاصة إذا تكلمت بعفوية أو تهور، وربما تخطئ التقدير أو تتصرف بطريقة متهورة أو تتضارب أفكارك فانتبه للتفاصيل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يوم لتتناقش في مستندات أو أوراق مهمة، تتخطى الصعاب، وقد تسمع بترقية لك، فوضح مواقفك واسمع حوارات الآخرين فاليوم للعمل والدعم ولمشاعر جميلة تشعر بها.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تشعر بالدعم من المحيط ويمنحك هذا المحيط الغفران عن الأخطاء السابقة والمحبة، وقرارات حاسمة قد تأخذها وبمساعدة المحيط الذي يمنحك المساعدات لأمور ظننتها بعيدة عنك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تضخم أمورك الصغيرة واستشر من تحب وكن لطيفاً في التعامل أو في الحوار، فالعقبات قد ترافقك اليوم أو تأجيل لما اعتزمت القيام به وكن صبوراً وهادئاً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول آن وقت إنهاء الأعمال وأفضل ما تفعله هذه الفترة فعلاً هو انخراطك في نشاطاتك العملية عبادة وقطعاً انشغالك فيها سيلهيك عن بعض المشاكل النفسية التي قد تعاني منها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تستعيد نشاطك وتوضح وجهات نظرك للآخرين وتشعر أن المحيط متعاطف ومتفهم، فاليوم لتثبت لنفسك وللمسؤولين عن عملك، وأنك الأفضل وأنك شخص يعتمد عليه ومدعاة للثقة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تتسع رقعة الخلاف بينك وبين أفراد عائلتك والسبب سفرك المحتمل أو انشغالك بأمورك العملية بعيداً عن عائلتك، وقد تصطدم مع الشريك لأنك تضع قائمة من الطلبات فلا ينفذ منها أي شيء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حاول أن ترمم علاقاتك وأن تصالح أصدقاءك وتقترب من أهلك فأنت مصدر اهتمام المحيط بدعوات لقاءات سفر وقد تلتقي بمن تحب وتفرح للشعور المتبادل بينك وبين من حولك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط المشاكل الموجودة حولك تحتاج إلى المال ما يستدعي صرفاً إضافياً وأنا أتمنى أن تكون قد ادخرت شيئاً من المال من السابق لأن هذا الشهر لصرف كثير ودخل قليل.