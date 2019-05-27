عدوان «إسرائيلي» على تل الشعار بالقنيطرة

أكد مصدر عسكري أمس أنه في تمام الساعة 21.10 قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وأسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجراح، وفق وكالة «سانا».

من جهتهم أكد نشطاء على «فيسيوك» أن العدو نفذ عدوانه من مواقعه في تل أبو الندى المحتل، بصاروخ أرض أرض، استهدف آلية عسكرية متمركزة في تل الشعار بريف القنيطرة، ما أدى لاستشهاد ضابط برتبة ملازم وإصابة جنديين آخرين بجروح، بعدما ذكر النشطاء أن المضادات الأرضية استهدفت ظهر أمس طائرتي استطلاع للاحتلال في سماء المحافظة اخترقتا الأجواء السورية، على حين تحدث قناة «العربية الحدث» عن إسقاط إحداها.