قانون قريب لتثبيت الوكلاء … مدني: نتوقع زيادة المستفيدين من ضم الخدمة لأكثر من 19 ألفاً

توقع مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيمن المدني أن يزيد عدد المستفيدين من قرار قبول طلبات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض عن 19 ألف مستفيد، مرجعاً ذلك إلى العدد الكبير للمسرحين من الخدمة لكون 70 بالمئة منهم لم يكونوا موظفين وجرى تعيينهم لاحقاً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المدني أن القرار يستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من المؤمن عليهم، مشيراً إلى أن الخدمات التي يشملها تتضمن العسكرية كأن يكون للموظف خدمة عسكرية أداها قبل التعيين، كذلك الخدمات المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية والجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء كان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً.

ولفت المدني إلى أن الفترات التي يمكن ضمها هي ساعات التدريس لوجود عدد من الوكلاء ممن يرغبون في التثبيت، منوهاً بإمكانية صدور قانون بخصوص تثبيت الوكلاء قريباً.