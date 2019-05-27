وثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن

كشف المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ عقود القمح المستورد للعام الحالي وهي ثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن تم إبرامها وسوف تدخل مرحلة التنفيذ.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح يوسف أن القرض سيكون من المصرفين المركزي والتجاري وتبلغ قيمة العقود الثلاثة 72 مليار ليرة بانتظار الانتهاء من إعطاء أمر المباشرة وفتح الاعتماد، وهي إجراءات تنفيذية تحتاج إلى أكثر من 60 يوماً.

وأضاف قاسم: عندما يكون التسديد بالقطع الأجنبي يتطلب أيضاً طلب القطع الأجنبي واتخاذ قرار تخصيص القطع وتنفيذ ذلك من خلال شراء القطع الأجنبي بعد استلام القرض بالليرات السورية.