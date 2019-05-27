الأولى

وثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن

| علي محمود سليمان

الثلاثاء, 28-05-2019

كشف المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ عقود القمح المستورد للعام الحالي وهي ثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن تم إبرامها وسوف تدخل مرحلة التنفيذ.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح يوسف أن القرض سيكون من المصرفين المركزي والتجاري وتبلغ قيمة العقود الثلاثة 72 مليار ليرة بانتظار الانتهاء من إعطاء أمر المباشرة وفتح الاعتماد، وهي إجراءات تنفيذية تحتاج إلى أكثر من 60 يوماً.
وأضاف قاسم: عندما يكون التسديد بالقطع الأجنبي يتطلب أيضاً طلب القطع الأجنبي واتخاذ قرار تخصيص القطع وتنفيذ ذلك من خلال شراء القطع الأجنبي بعد استلام القرض بالليرات السورية.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 28-05-2019

نائب تخوف من عمليات التهريب.. والحكومة مستعدة لاستلام كامل الموسم … النداف: لن نتوقف عن استيراد القمح وندرس آلية الدعم

الثلاثاء, 28-05-2019

أنزور: سيناريوهات في إدلب شبيهة لما جرى في الغوطة الشرقية

الثلاثاء, 28-05-2019

البرلمان الأوروبي

الثلاثاء, 28-05-2019

حراك في الأمم المتحدة ومحور النقاشات إدلب واللجنة الدستورية … موقف دمشق ثابت ولم يتبدل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock