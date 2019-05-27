40 بالمئة من الاقتصاد يعتمد على التهريب والاستيراد … 31 مليار ليرة تنفق يومياً في سورية منها 7 مليارات تنفقها الحكومة

بلغ وسطي الإنفاق اليومي في سورية خلال 2017 ما يزيد على 31.12 مليار ليرة علماً بأنه بحسب الموازنة العامة للدولة يقدر بنحو 7.28 مليارات ليرة، في حال تم تنفيذ كامل الإنفاق المقدّر فيها.

وبناءً على بيانات المجموعة الإحصائية 2018 التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء أخيراً ارتفع الطلب الداخلي في سورية بنسبة 38.9 بالمئة في 2017 مقارنة بالعام الذي قبله.

وبلغ وسطي حصة المواطن من الطلب الداخلي 523.5 ألف ليرة، أي بنحو 1434.3 ليرة يومياً أكثر من ربعها أنفق على المستوردات.

واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان أن لحجم الاستيراد دوراً كبيراً بإضعاف قوة الاقتصاد السوري وانكشافه على الخارج، مضيفاً: أصبح اقتصاداً يعتمد بنسبة 26.6 بالمئة على العالم الخارجي وإذا ما أضفنا حجم التهريب من الممكن أن تصل إلى 40 بالمئة يعتمد فيها الاقتصاد السوري على الخارج.