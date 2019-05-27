نائب تخوف من عمليات التهريب.. والحكومة مستعدة لاستلام كامل الموسم … النداف: لن نتوقف عن استيراد القمح وندرس آلية الدعم

لم تقتصر مواجهة نواب مجلس الشعب ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف على موضوع الأسعار في الأسواق فقط بل الموضوع تعدى ذلك أكثر ليشمل موضوع موسم القمح والتفاح والحمضيات وصالات التدخل الإيجابي والبحث عن آليات جديدة للدعم.

واختلفت حدة المداخلات بين النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة التموين فقال النائب محمد جغيلي: الحكومة سعّرت القمح بضعف السعر العالمي وهذا مكسب للفلاحين لكن هناك خوفاً وقلقاً بأن يحصل بعض التجار على القمح من منافذ أخرى مثل التهريب أو مناطق معينة بأسعار متدنية ومن ثم يهربه على أساس أنه إنتاج وطني.

وأعرب جغيلي عن أمله بوضع معايير دقيقة لضبط آليات استلام القمح وقطع الطريق على التجار الذين من الممكن أن يقدموا على ذلك.

واعتبر زميله أحمد درويش أن تعليمات الحكومة حول شراء القمح «تعليمات متفضي» ليست تعليمات تدل على أن سورية بحاجة إلى القمح وهي في حالة حرب، متسائلاً: لماذا مازلنا نعتمد على الاستيراد؟

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن الحكومة سوف تستلم كل موسم القمح وأنه تم وضع لجان على المعابر في المناطق الساخنة لتسهيل استلام المحصول، كاشفاً أن الحكومة لن توقف استيراد القمح.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أضاف النداف: نبحث عن مخزون إستراتيجي وتم الإعلان اليوم عن استيراد 200 ألف طن من القمح، مؤكداً أنه يومياً يتم تفريغ بواخر من الحبوب.

وأكد النداف أنه يتم العمل على تحديد الدوريات النوعية، كاشفاً أنه تم تنظيم 16519 ضبطاً تموينياً خلال العام الحالي.

ورداً على أحد نواب المجلس حول إيجاد آلية جديدة للدعم أكد النداف أن الموضوع يدرس وأنه مستعد لاستقبال أي مقترح في هذا الموضوع.