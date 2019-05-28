الصفحة الأخيرة

الكمية الصحية من القهوة يومياً

| وكالات

الأربعاء, 29-05-2019

يحرص الكثيرون على احتساء القهوة من أجل تنشيط الذهن، وزيادة التركيز بفضل تأثيرها المنبه.
وقال فابيان كرابف، من معهد استشارات الصحة المهنية: إن الكمية الصحية من الكافيين يومياً تبلغ 400 ملليغرام، أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً.
وأوضح كرابف أن القهوة تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، كما أن العديد من الدراسات أثبتت أيضاً أنها تتمتع بتأثير إيجابي على الصحة، فهي تزخر بمضادات الأكسدة، التي تسهم في تقوية جهاز المناعة.
ووفقاً لبيانات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، فإن الجرعة اليومية حتى 200 ملليغرام، تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 29-05-2019

تصدعات خطرة في سطح القمر

الأربعاء, 29-05-2019

مليون دولار إيجار إقامة ريهانا في بريطانيا

الأربعاء, 29-05-2019

لطيفة: رفضتُ أغنية نانسي عجرم

الأربعاء, 29-05-2019

النساء أكثر سعادة من دون زواج

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock