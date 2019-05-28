مليون دولار إيجار إقامة ريهانا في بريطانيا

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ريهانا كانت تعيش سراً في قصر مذهل مكون من سبع غرف نوم تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، ويضم صالة ألعاب رياضية وحدائق ذات مناظر طبيعية، وتدفئة تحت البلاط، كما يضم الكثير من مواقف السيارات، ويقع في أكثر الأماكن تميزاً في العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت الصحيفة: إن ريهانا استأجرت القصر بمبلغ 18 ألف دولار أسبوعياً، أي ما يقارب مليون دولار في العام، واختارته لكونه يقع في منطقة حصرية للغاية مع وجود بعض الجيران الأثرياء، حتى تتمكن من الحركة كما تشاء من دون أن يلاحظها أحد.