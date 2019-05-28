تصدعات خطرة في سطح القمر

ذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، نقلاً عن تسريبات لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن سطح القمر يواجه حالة من التصدع على مدى ملايين السنين، وقد يواجه الانهيار.

وأشارت التسريبات إلى أن «مركز تبريد القمر» قد تسبّب في تقلص سطحه وتصدعه، مشيرة إلى أنه ربما ينكمش مثل ثمرة العنب المجفف. ولفتت الصحيفة إلى قول الباحث الأميركي توماس ووترز إن تقلص القمر عملية قوية، لكنها مدهشة بشكل لا يصدق، مشيراً إلى أن الأبحاث تقول إن العيوب الموجودة في تكوين القمر لا تزال نشطة.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يستمر القمر في البرودة والانكماش تدريجياً، وقد تسرع من عملية الانكماش زلازل قمرية قوية، يمكن أن تصل قوتها إلى نحو خمس درجات على مقياس ريختر.

وكشفت الصحيفة عن تنبؤات تربط بين ما يحدث على سطح القمر وتوقعات انهياره، وما يطلق عليه «أحداث نهاية العالم».