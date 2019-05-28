خيمة رمضانية بالوعر ومركز تخفيضات في الكندي والسنكري … 4.5 مليارات ليرة مبيعات السورية للتجارة بحمص منذ بداية العام

بين مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص عماد ندور لـ«الوطن» أن القيمة المالية الإجمالية لمبيعات فرع المؤسسة منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت نحو 4.5 مليارات ليرة، لافتاً إلى أن الفرع حقق زيادة في المبيعات بنسبة 30 بالمئة مقارنة بمبيعاته خلال ذات الفترة الزمنية من العام الماضي والتي بلغت نحو 3 مليارات ليرة سورية.

وكشف ندور عن تحقيق الفرع لأرباح وصلت إلى نحو 31 مليون ليرة سورية منذ بداية العام، أي بما يعادل 7 بالمئة بشكل وسطي من إجمالي قيمة المبيعات، مشيراً إلى أن عدد الصالات ومراكز التخفيضات التي تتبع لفرع المؤسسة وصل إلى 86 صالة ومركزاً موزعين على امتداد المحافظة بمختلف أنحاء المدينة والريف، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على افتتاح منافذ بيع جديدة في الأماكن والمناطق التي لا يوجد فيها مراكز للمؤسسة، علاوةً على تسيير سيارات جوالة لجميع السلع التموينية إلى المناطق التي لا يوجد فيها صالات ومنافذ بيع للمؤسسة أو التي تكون بعيدة عنها.

وأوضح ندور أن فرع المؤسسة افتتح منذ يومين خيمة الوعر الرمضانية في حي الوعر وستستمر حتى نهاية عيد الفطر السعيد، وتم حالياً رفدها بتشكيلة واسعة من المواد الغذائية والسلعية، وسيتم رفدها قبل العيد بأيام بكميات إضافية من الملبوسات ومستلزمات العيد بأسعار تقل عن أسعار السوق بقيمة تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة، مبيناً أنه سيتم يوم غد الخميس افتتاح مركز تخفيضات في صالة الكندي بحي جورة الشياح تزامناً مع عودة الأهالي للحي والبدء بعملية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحاً أنه سيتم رفد المركز بتشكيلة كاملة وواسعة من مختلف المواد الغذائية والألبسة والكهربائيات بأسعار منافسة ومشجعة بنسبة تخفيضات تصل إلى نحو45 بالمئة مقارنة بالسوق المحلية.

وأكد ندور أن الفرع انتهى من إنجاز كامل التجهيزات اللازمة لإقامة مركز تخفيضات جديد (منفذ بيع) في قرية السنكري الواقعة في ريف حمص الشرقي، مبيناً أنه سيتم افتتاح المركز يوم الأحد القادم بعد رفده بجميع المواد الغذائية والسلعية والتجهيزات المنزلية وغيرها من المواد التي يحتاجها أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن هذا المركز سيخدم نحو 25 قرية وبلدة بالريف الشرقي وسيخفف الأعباء على أهالي تلك المناطق بتوفير كل ما يلزمهم من حاجيات بأسعار منافسة للسوق دون الحاجة للسفر إلى المدينة وتبضع حاجياتهم.