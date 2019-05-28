33 مليون ليرة مشتريات سكان دمشق اليومية من «السورية للتجارة»

صرّح مدير فرع السورية للتجارة في دمشق طلال حمود لـ«الوطن» بأن حجم مبيعات صالات المؤسسة ارتفع خلال شهر رمضان نتيجة الإقبال من المواطنين على شراء المنتجات المنافسة في أسعارها وجودتها.

وبينّ حمود أن المؤسسة وفرت تشكيلة واسعة ومتنوعة من مختلف السلع والمواد الغذائية الخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات ذات المنشأ المحلي والمستوردة، وذلك ضمن 180 صالة مفتوحة للمؤسسة في دمشق، تتوزع في جميع المناطق والأحياء، حيث تنخفض الأسعار في هذه الصالات بنسبة تزيد عن 15 بالمئة بحسب المواد.

أما بخصوص اللحوم فيوجد خمس صالات متخصصة ببيع اللحوم من لحم العجل والغنم والفروج، بالإضافة إلى تواجد مبيع للحوم في صالات أخرى غير متخصصة باللحوم، وهي تنخفض بأسعارها عن السوق بنسبة تتراوح ما بين 20 بالمئة على 25 بالمئة، كونها منتجات محلية وتأتي من المسالخ التابعة للمؤسسة ولا يوجد حلقات وساطة تجارية فيها.

وحول مبيعات فرع المؤسسة بدمشق أوضح حمود أن المبيعات تصل لحوالي المليار ليرة شهرياً، أي حوالي 33 مليون ليرة سورية يومياً في صالات المؤسسة بدمشق، حيث تتفاوت المبيعات ما بين صالة وأخرى بحسب المنطقة التي تتواجد فيها ما بين نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، ولكن خلال شهر رمضان المبارك فإن المبيعات اليومية ترتفع عنها في الأشهر العادية نتيجة إقبال المواطنين على شراء تشكيلة أوسع من السلع والمواد، نتيجة العادات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، ولذلك قدمت المؤسسة عروضها من خلال سلات غذائية متنوعة بقيمة 6500 ليرة سورية تتضمن تشكيلة غذائية جيدة من السمون والسكر والرز والزيوت والمعلبات، وهي تشهد إقبالاً جيداً من المواطنين على شرائها.

ولفت إلى أن المؤسسة تتحضر لافتتاح معرض متخصص بالألبسة في صالة الأمويين لمناسبة عيد الفطر وهي تتضمن تشكيلة واسعة من الألبسة بمختلفة القياسات والموديلات وهي ألبسة محلية الصنع، وستتوفر بأسعار منافسة ومخفضة عن الأسواق، بالإضافة إلى بيع الألبسة في صالات أخرى تابعة للمؤسسة بدمشق.

وحول المبيع بالأمانة أشار حمود إلى تقدم العديد من التجار بطلبات لوضع منتجاتها في صالات المؤسسة السورية للتجارة برسم الأمانة وفق البنود التي أعلنت عنها المؤسسة، وأغلب هذه المنتجات تتركز في المواد الغذائية.