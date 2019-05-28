مطالبات فلسطينية بمقاطعة مؤتمر البحرين … عباس: صفقة القرن ستذهب إلى الجحيم

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية وإن صفقة القرن التي وصفها «بصفقة العار» ستذهب إلى «الجحيم».

وقال عباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز».

وأضاف عباس خلال حفل تكريم المتبرعين لمؤسسة محمود عباس، الذي أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام اللـه «قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن اللـه إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذي يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم».

وقال عباس خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية «نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز».

بدوره أكد تحالف قوى المقاومة الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بكل أشكالها من أجل تحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني ومواجهة خطوات ما تسمى «صفقة القرن» التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه دعا التحالف القوى والفعاليات والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتصدي لمحاولات تمرير «صفقة القرن» بجميع مسمياتها ومنها ورشة العمل الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة الأميركية لعقدها في العاصمة البحرينية المنامة الشهر القادم ومواجهة الضغوط والخطط الأميركية والصهيونية والرجعية العربية والحرص على وحدة الصف والموقف الفلسطيني لإفشال المؤامرة الجديدة.

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم بعدم المشاركة في مؤتمر المنامة عاصمة البحرين.

وقال عريقات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) «نحن أعلنا باسم الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والفصائل والحركات الفلسطينية ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بأننا لن نذهب (إلى مؤتمر المنامة الاقتصادي)، ونطلب من كل من قرر الذهاب ألا يذهب».

إلى ذلك جدد مستوطنون إسرائيليون أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 17 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس والخليل وبلدة الزاوية غرب سلفيت وحزما شمال شرق القدس المحتلة واعتقلت 17 فلسطينيا.

من جهة أخرى حدد الكنيست الإسرائيلي، الـ17 من أيلول المقبل، موعدا متوقعاً لإجراء انتخابات جديدة، بعدما وافق الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون حل البرلمان.

وفشل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعداً في البرلمان، في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان المنصرم.

ويرى كثيرون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن نتنياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على أن يختار رئيس كيان الاحتلال شخصاً آخر.