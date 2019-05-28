تواصل عودة المهجرين.. و«قسد» تسمح بخروج المئات من عائلات «الهول»

بينما بلغ عدد المهجرين العائدين من الخارج منذ 18 تموز من العام الماضي وحتى أمس 236747 شخصاً، سمحت «قوات سورية الديمقراطية-قسد» بخروج 410 عائلات من قاطني مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي من أبناء محافظة الرقة فقط، بعد تقارير أكدت وفاة نحو 310 أطفال في المخيم بينهم أجانب.

وذكر مركز المصالحة الروسي في نشرته اليومية أمس، أنه خلال 24 ساعة الماضية عاد من الدول الأجنبية 906 أشخاص إلى سورية بينهم 288 شخصاً من لبنان و618 شخصاً من الأردن.

وأوضحت النشرة، التي نشرتها وسائل إعلام روسية، أنه منذ 18 تموز عام 2018 عاد 236747 شخصاً من الدول الأجنبية منهم 82824 شخصاً عادوا من لبنان، في حين عاد من الأردن 153923 شخصاً.

وحول النزوح الداخلي، أوضحت النشرة أنه خلال 24 ساعة ماضية عاد 8 سوريين إلى ديارهم، مشيرة إلى أن 1298835 نازحاً في الداخل عادوا لديارهم منذ 30 أيلول 2015.

وبالانتقال إلى «مخيم الهول» بريف الحسكة الخاضع لسيطرة «قسد» فقد نقلت وكالة «هاوار» الكردية عن الرئيسة المشتركة لما يسمى «مخيمات مقاطعة الحسكة» الخاضعة للميليشيا أيضاً ماجدة أمين زعمها أن 410 عائلات قد قامت بالتسجيل لدى إدارة المخيم للعودة إلى مدينتي الطبقة والرقة.

وفتحت إدارة المخيم السبت المنصرم لأول مرة أبواب التسجيل أمام الراغبين بالعودة إلى ديارهم من نازحي مدينتي الطبقة والرقة، كمرحلة أولى، ليليهم أهالي باقي مدن شمال وشرق سورية، حسبما أوردت الوكالة.

وأوضحت أمين أنهم يسعون لإخراج أول دفعة للراغبين بالعودة الخميس القادم أي في الـ30 من الشهر الحالي(غداً)».

وأكدت الوكالة، أن قرار إعادة نازحي مناطق شمال وشرق سورية من نساء وأطفال إلى ديارهم جاء بناءً على مخرجات ملتقى العشائر الذي عُقد في ناحية عين عيسى تحت راية التحالف الدولي.

كما جاء السماح بالعودة لهؤلاء بعدما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن المأساة والمعاناة الإنسانية في المخيم تهيئ كامل الظروف للموت ليواصل حصد أرواح الأطفال في المخيم، مؤكداً أن 13 طفلاً فارقوا الحياة وهم دون سن الـ18 في المخيم نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل تقاعس المنظمات الدولية.

وأوضح «المرصد» أن عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة منذ مطلع العام الجاري حتى مساء الأحد ارتفع إلى 308 على الأقل وهم من جنسيات دول بريطانيا والبرتغال وروسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين والشيشان وتركستان والمغرب وتونس وجزر المالديف وأندونيسيا والصومال والهند وجنسيات أخرى من آسيا وأوروبا وإفريقيا.

إلى «مخيم الزعتري» الواقع قرب بلدة أم الجمال إلى الشرق من محافظة المفرق الأردنية، فقد ذكرت مواقع معارضة أن سائقاً توفي وأصيب 14 مهجراً سورياً من بينهم 6 نساء و9 رجال جراء حادث سير تعرضوا له الإثنين بعد انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم من المزارع التي يعملون فيها شرق المخيم.