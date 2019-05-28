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موجة حشرات طائرة تجتاح دمشق والسكان يسألون: أين المحافظة؟

| محمود الصالح

الأربعاء, 29-05-2019

يبدو أن الأحياء الشعبية في مدينة دمشق كانت الأكثر معاناة من موجة أسراب البعوض والبرغش الكبيرة التي اجتاحت المدينة ابتداء من الأسبوع الماضي بالتزامن مع موجة الحرارة الأخيرة، فازدادت معاناة أبناء المدينة من الانتشار غير المسبوق لهذه الحشرات الضارة.
«الوطن» التقت عدداً من الأهالي القاطنين في بعض الأحياء وخصوصاً الشعبية فقالت أم علي، وهي من أهالي حي المزة 86: إنها وعائلتها تعرضوا للسع البعوض الذي لم يشاهدوا له مثيلاً من قبل لا بالنسبة لحجم الحشرات ولا لقوة عنادها في البقاء في المنازل في ساعات الليل.
كما أكد كامل أنه لم يكن هناك أي تحرك للمحافظة خلال الفترة الماضية بمكافحة الحشرات على الرغم من الانتشار الكبير لهذه الحشرات.
من جهته أكد مدير الشـــؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف أن قسم رش المبيدات الحشرية التابع للمديرية يقوم برش المبيدات مع بداية الصيف وفق برنامج زمني يغطي جميع أحياء المدينة.

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