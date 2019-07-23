القضاء اللبناني يصدر مذكرات غيابية بحق 10 ليبيين في قضية موسى الصدر

أصدر القضاء اللبناني، أمس الثلاثاء، مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وقرر المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، والقاضي زاهر حمادة، إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، من بينهم سيف الإسلام معمر القذافي وعبد اللـه السنوسي وأحمد رمضان الأصبيعي، بعد الادعاء عليهم أصولاً، وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن.

ويتابع القاضي حمادة بقية الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تتم إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة «الوفاق الوطني»، رفضت مراراً إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقاً كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية سيف الإسلام القذافي بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، ابتداء من 15 شباط 2011، خلال الأحداث التي اندلعت في ليبيا وكانت بدعم غربي وتدخل مباشر من حلف شمال الأطلسي (الناتو).