اليوم.. إعادة حفل «تحيّة إلى نزار»

تعتزم دار الأسد للثقافة والفنون إعادة حفل تكريم الشاعر الكبير نزار قباني «تحية إلى نزار» في السادسة من مساء اليوم.

وتغني عبير البطل أغنية «أيظن» لنجاة الصغيرة عام 1960، من ألحان محمد عبد الوهاب، ثم تقدم سيلفي سليمان أغنية «أصبح عندي الآن بندقية» لأم كلثوم1969 من ألحان عبد الوهاب أيضاً، وتقدم ميس حرب أغنية «كلمات» لماجدة الرومي1990 من ألحان إحسان المنذر، على حين تغني ليندا بيطار «موال دمشقي» للسيدة فيروز 1971 من ألحان الأخوين رحباني، في حين يختتم ريان جريرة الحفل بأغنية «قارئة الفنجان» لعبد الحليم حافظ 1975 من ألحان محمد الموجي.