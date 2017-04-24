«الذهب» يعود إلى أحياء حلب الشرقية

| حلب- الوطن

تحسنت الأحوال المعيشية والأمنية في الأحياء الشرقية من حلب، والتي تطهرت بشكل كامل من الميليشيات في 22 كانون الأول الماضي، لدرجة أن أصحاب محال المشغولات الذهبية آثروا العودة إليها مجدداً بعد انقطاع استمر أكثر من 4 سنوات.

وقال سكان في أحياء بستان القصر والكلاسة والفردوس والشعار، التي عادت مهنة بيع الذهب تنتعش فيها ولو على حياء، إن بائعي المشغولات الذهبية والفضية وورش الصياغة من أبناء الأحياء، فضلوا ترك المهنة زمن سيطرة المسلحين على مناطقهم خشية سرقة مقتنياتها لعدم توافر الأمان وفي ظل الفوضى التي خلفها انتشار السلاح وسطوة المتزعمين.

وشهد حي الشعار أخيراً، افتتاح العديد من محال بيع المصوغات الذهبية استجابة لطلب السكان العائدين إلى حيهم بكثافة، الأمر الذي زرع الطمأنينة في نفوس القاطنين الذين أعادوا جميع مظاهر الحياة والنشاط الاقتصادي إلى منطقة كانت تعتبر أهم معقل لجبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام»، ويطول الدمار والخراب أكثر من ثلث شققها السكنية، على حين تحتفظ محالها التجارية ببنية إنشائية سليمة سمحت لمالكيها بإعادة افتتاحها.

وأوضح مالك محل للصاغة لـ«الوطن» أن انخفاض سعر المحال مقارنة بنظيرتها في الأحياء الغربية الراقية، التي غصت بباعة مشغولات الذهب، شجع الصياغ على افتتاح محالهم وقبولهم بربح معقول يتماشى مع تدني القدرة الشرائية لمعظم السكان.