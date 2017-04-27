حرب تصريحات بين واشنطن وأنقرة بعد الغارات التركية في المالكية … دمشق: عدوان صارخ يتناقض مع مبدأ حسن الجوار

| وكالات

أدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين «العدوان الصارخ الذي قام به نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان على الأراضي السورية، الثلاثاء، معتبراً أن العدوان «يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار، وتحذر من المساس بسيادتها ووحدة أرضها وشعبها».

وأمس اعتدت مدفعية الجيش التركي، بحسب بيان للأخير، على مواقع «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية في شمال سورية، قبل أن تصدر الخارجية الروسية بياناً أعربت فيه عن «القلق من التصرفات التركية»، واعتبرت أنها «تزيد الوضع توترا»، مشددة على أن «مثل هذه العمليات غير مقبولة»، وفق موقع «روسيا اليوم».

بدوره وصف المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جوزيف دوريان، «الضربات» التركية بـ«الخطرة»، وقال: إن تركيا أبلغت القوات الأميركية بضرباتها قبل أقل من ساعة واحدة من تنفيذها، مشدداً على أن هذا الوقت كان غير كاف تماما لترك وحدات التحالف المنطقة التي حددها الجيش التركي، لكن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رد سريعاً بالتأكيد أن أنقرة أبلغت الولايات المتحدة وروسيا «قبل ساعتين من شن الغارات».