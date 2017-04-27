المعلم استقبل السفير الإيراني الجديد بدمشق ترك آبادي

| وكالات

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى سورية جواد ترك آبادي.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» فقد وصل السفير الجديد إلى مطار دمشق الدولي مساء الثلاثاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله عدد من المسؤولين السوريين والإيرانيين، بينهم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ريمة قادري.

وكان آبادي عمل سفيراً لبلاده في السودان والبحرين ونيجيريا، وقائماً بالأعمال لدى الكويت، كما تولى رئاسة الدائرة الأولى لشمال وغرب إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء تعيين آبادي سفيراً لإيران في سورية خلفاً للسفير السابق محمد رضا رؤوف شيباني.