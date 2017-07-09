عشية إعلان الهدنة.. هدوء حذر ساد المنطقة الجنوبية … محطة الهيل وجباب حمد بقبضة الجيش

| حمص – نبال إبراهيم – حماة – محمد أحمد خبازي – دمشق – الوطن

وسط هدوء حذر ساد في محافظة درعا عشية البدء بتطبيق اتفاق «هدنة» روسي – أميركي- أردني تشمل المحافظات الجنوبية، وسع الجيش العربي السوري من نطاق سيطرته في بادية تدمر بريف حمص الشرقي وبسط سيطرته الكاملة على محطة الهيل والتلال المحيطة وقرية جباب حمد، وأردى العشرات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في ريف حماة.

وذكر قائد ميداني في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـــ«الوطن»، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة والحليفة تمكنت بعد ظهر أمس من بسط سيطرتها على كامل محطة الهيل والتلال المحيطة بها شمال شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، بعد عملية عسكرية دقيقة وخاطفة قتل خلالها عدداً كبيراً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، إضافة لتدمير عدد من عتادهم الحربي.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الهندسة بالجيش باشرت أعمال إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في المحطة فور السيطرة عليها، وفككت عدداً كبيراً منها.

من جانبه، قال مصدر عسكري لـــ«الوطن»: إن وحدات مشتركة من الجيش واللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني استطاعت أمس السيطرة على قرية جباب حمد الواقعة شمال بلدة أم التبابير بحوالي 12 كم بالريف الشرقي لحمص، بعد اشتباكات عنيفة مع داعش أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد من مسلحيه وتدمير الكثير من عتاده الحربي.

وأكد المصدر أن الطيران الحربي السوري قضى على العديد من مسلحي داعش ودمر عرباتهم في بادية حميمة وشرق آرك بالريف الشرقي بسلسلة غارات نفذها أمس.

وبحسب مصدر مطلع، فإنه وفي خرق لمذكرة «مناطق تخفيف التصعيد» استهدفت الميليشيات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي حي الأرمن بقذيفة صاروخية، أسفرت عن إصابة ٣ مواطنين بجروح وأضرار مادية في الممتلكات الخاصة.

وفي حماة، شن الطيران الحربي السوري والروسي فجر أمس غارات مكثفة ومركزة على مواقع وتحركات لداعش في ريف المحافظة الشرقي، ما أدى إلى مقتل العشرات من الدواعش وتدمير عتاد حربي لهم. وأما في ريف حماة الجنوبي الغربي، فقد خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية حاولت التسلل على محور قرية حربنفسه، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين إصابات بالغة وفرار الناجين.

وإلى شرق البلاد حيث أفاد مصدر عسكري في تصريح نقلت وكالة «سانا»، بأن الطيران الحربي السوري نفذ سلسلة من الغارات الجوية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم داعش جنوب وشرق محطة الفهدة وجنوب قرية بير أبو كبرى وخبرة الحالول بالريف الغربي لمدينة الرقة، أسفرت عن تدمير عربات مدرعة وآليات مزودة برشاشات متنوعة للتنظيم والقضاء على العديد من إرهابييه».

وأما في مدينة دير الزور، فقد أكد مصدر عسكري في تصريح مماثل لـــ«سانا»، أن سلاح الجو نفذ ضربات مكثفة على تحركات ومقرات التنظيم في وادي الثردة وقرية الجفرة ومحيط منطقة المقابر، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير عتاده».

كما ذكرت الوكالة أن مدفعية الجيش كثفت من ضرباتها على تجمعات وتحصينات داعش في محيط المطار ومعبر الحويقة ووادي الثردة وقرية البغيلية، أسفرت عن «القضاء على العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم».

ولفتت «سانا» إلى أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات جوية على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين داعش في محيط منطقة البانوراما وغرب الفوج 137 والموارد المائية ومعبر الكنامات وقرية البغيلية، أدت إلى تدمير عدد منها وتكبيد التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي جنوب البلاد، فقد نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قولهم: إن هدوءاً نسبياً ساد جنوب سورية يتخلله قصف متبادل بين المسلحين وقوات الجيش في درعا أمس، قبيل نحو 24 ساعة من إعلان تطبيق هدنة إقليمية – دولية، وذلك وفق اتفاق أميركي – روسي – أردني في الجنوب السوري، وتشمل الهدنة محافظات السويداء – درعا – القنيطرة، وتدخل حيز التنفيذ اليوم.

من جهة ثانية أدخل الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة أمس قافلة مساعدات إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في جنوب دمشق مكونة من ٢٧ شاحنة احتوت على 7000 سلة غذائية ومواد غير غذائية وأدوية، وفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.