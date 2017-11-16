المعلم يتسلم أوراق اعتماد سفير لبنان

| وكالات

تسلمت دمشق أمس من سفير الجمهورية اللبنانية الجديد سعد زخيا نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك وسط المعركة السياسية التي يخوضها لبنان مع السعودية بسبب احتجاز رئيس حكومتها المستقيل سعد الحريري لديها.

وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، فقد تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم من زخيا نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً في سورية.

وأوضحت الوكالة أن الحديث خلال اللقاء دار حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وكان زخيا أكد في الثاني من الشهر الجاري أنه سيعمل لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.