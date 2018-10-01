855 ضبطاً تموينياً في الغاب منذ بداية العام

| حماة- محمد أحمد خبازي

أكد رئيس شعبة التجارة الداخلية في منطقة الغاب حيدر جرماشة تنظيم 855 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام وحتى تاريخه في مجال عمل الشعبة، منها 525 ضبطاً بحق المخالفين في عدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة، والاتجار بالخبز في السوق السوداء.

إضافة إلى مخالفات لسوء تصنيع الخبز ونقص في وزن الربطات وعدم التقيد بمواعيد العمل في المخابز، وحيازة مواد مهربة ومجهولة المصدر، وعدم حيازة فواتير، وفرم لحم بشكل مسبق والجمع بين نوعين من اللحم، إضافة إلى عدم التقيد بمواعيد العمل في محطات المحروقات ومراكز الغاز.

وأوضح جرماشة أنه تم تنفيذ 35 إغلاقاً خلال الفترة ذاتها شملت محال سمانة ومحطات محروقات ومحال قصابة وتصنيع الحلويات.

كما تم قطف 330 عينة من الأسواق لمواد مشكوك بها، تنوعت بين الغذائية والمحروقات والمنظفات والعلف الجاهز لأبقار حلوب ومشروبات غازية وحلويات.

وعن مدى توافر المواد في المنطقة بيَّن جرماشة أن كل المواد متوافرة في أسواق منطقة الغاب، وأن هناك انفراجاً في مادة الغاز المنزلي والصناعي والبنزين أيضاً.

وعن الصعوبات التي تواجه عمل الشــعبة، أوضح أن الشــعبة تعمـــل في ظــروف صعبة، حيــث نصف مساحة المنطقة يقع في المناطق الساخنة، والقسم المتبقي يتعرض بشكل شــبه يومي لقــذائف الإرهابيين.