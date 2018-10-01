مئات المهجرين السوريين يعودون من لبنان

| وكالات

بعد يوم واحد على عودة أكثر من 120 شخصا منهم إلى وطنهم، عادت أمس 3 دفعات جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى سورية، وتم نقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

وعادت الدفعات الثلاث الجديدة من المهجرين عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية، وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني لإعادتهم إلى قراهم ومناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وقالت وكالة «سانا»: إن عدداً من الحافلات تقل مئات المواطنين السوريين وصلت إلى معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان، حيث تم نقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب وذلك بعد استكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة لضمان وصولهم بسلامة وأمان.

وأوضحت، أن عدة حافلات تقل مئات المواطنين السوريين وصلت إلى معبر الدبوسية بريف حمص، حيث تم نقلهم إلى بلداتهم وقراهم في حمص وحماة وحلب ودمشق بعد تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ولاسيما لقاحات شلل الأطفال واللقاحات المتوجبة حسب أعمار الأطفال.

وأشارت «سانا» إلى وصول عدة حافلات إلى مركز جديدة يابوس في محافظة ريف دمشق، تقل مئات المواطنين السوريين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين من لبنان إلى منازلهم في قراهم وبلداتهم بعد إعادة الخدمات الأساسية إليها من قبل الجهات المعنية في المحافظة.

وعبر عدد من العائدين عن ارتياحهم لعودتهم إلى أرض الوطن بعد سنوات من التهجير بفعل الإرهاب وبعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى بلداتهم وقراهم، مشيرين إلى أن إعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقهم شجعتهم على العودة.

ولفت المواطنون العائدون، إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المهجرين في الأراضي اللبنانية يرغبون بالعودة إلى قراهم وبلداتهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى أرض الوطن وبانتظار الترتيبات اللازمة لإتمام عودتهم بأسرع وقت ممكن.

من جانبه أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن أكثر من 120 شخصا عادوا إلى سورية من لبنان عبر معبر «جديدة يابوس» و«الدبوسية» يوم الأحد الماضي.