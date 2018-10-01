أوروبا مستعدة لنزع سلاح المسلحين!

| وكالات

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والوكالات الأمنية ألكسندر زويف، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للاستثمار في برنامج نزع سلاح المسلحين!

وبحسب «سبوتنيك»، قال زويف: «إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بأن يعود المهجرون السوريون إلى وطنهم، ومستعدون للاستثمار في برنامج نزع سلاح المسلحين»، لافتاً إلى أنه من الأسهل القيام بهذا الاستثمار بدلاً من البحث عن هؤلاء المسلحين في بلادهم.

وأضاف المسؤول الأممي: إن إعداد مثل هذا البرنامج قد يستغرق عدة أشهر، ولكن لا يوجد حتى الآن تفويض بهذا الخصوص من مجلس الأمن الدولي وطلب رسمي من دمشق.