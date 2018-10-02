إعلان نتائج منح مشروع دعم مسرح الشباب

| الوطن

أعلنت مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة نتائج منح مشروع دعم مسرح الشباب لهذا العام الذي يأتي في موسمه الثاني بعد أن تم استكمال تقديم عروض الموسم الأول بالكامل.

وحصل على المنح كل من العروض «الطين الأحمر» إخراج محمد سمير طحان و«الخادمات» إخراج مؤيد الخراط و«الدب» إخراج نورس أبو علي و«التراب» إخراج إيناس حسينة وعرض الأطفال «سمسمة وأرنوب» إخراج مجد مغامس حيث سيتم تقديم الأعمال الثلاثة الأولى في دمشق على حين العملان الأخيران سيقدمان في طرطوس ومن المقرر أن يتم تكليف مخرجين مسرحيين محترفين الإشراف على هذه الأعمال.

ويذكر أن مشروع دعم مسرح الشباب الذي أطلقته مديرية المسارح والموسيقا عام 2016 يتم من خلاله تقديم أعمال مسرحية تنتجها المديرية عن طريق منح إنتاجية تتضمن كلفة الإنتاج من ديكور وإكسسوار وأزياء وماكياج وموسيقا وأجور فريق العمل.