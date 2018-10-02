مرسومان بتسمية أعضاء مجالس المحافظات والمدن

| وكالات

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً رئاسياً يتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 16 من الشهر الفائت، كما أصدر مرسوماً آخر، يتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بالانتخابات.

من جهته أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف القرارات المتضمنة تسمية الفائزين في انتخابات الإدارة المحلية أعضاء في مجالس المدن والبلدات والبلديات.

وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سليمان القائد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية يتم خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها، مبيناً أن الفائزين ينتخبون مجالس البلديات بما في ذلك رئيسها، والحال ينطبق على الفائزين في مجالس المحافظات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي.