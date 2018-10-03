أخطر شخصية على الإنترنت

| وكالات

كشف تصنيف رقمي صدر حديثاً أن الممثلة وعارضة الأزياء الأسترالية روبي روز، أخطر شخصية مشهورة في عمليات البحث على الإنترنت، التي تقود غالباً إلى نتائج ومواقع ضارة قد تحمل فيروسات.

وذكرت شركة مكافي للأمن الإلكتروني، أن نجمة تلفزيون الواقع كريستين كافالاري جاءت في المرتبة الثانية، وكانت الممثلات ماريون كوتيار وليندا كارتر وروز بيرن بين أكثر خمسة مشاهير يوقع البحث عن أسمائهن المعجبين في براثن روابط مشبوهة.

وصرح جاري ديفيس المتحدث باسم شركة مكافي بأن روز (32 عاماً) هي الشخصية المشهورة رقم 12 التي تتوج بهذا اللقب.

وأوضح في بيان: «لذا سواء كنت تبحث عما فعلته روبي في الحلقة الأخيرة من مسلسل (أورنج إز ذا نيو بلاك) أم عما ارتدته كريستين كافالاري في آخر حفل لتوزيع جوائز، تأكد من أنك تبحث في الإنترنت بأمان.

وأوردت مكافي أن المغنية أفريل لافين، التي احتلت المركز الأول العام الماضي جاءت في المركز الثلاثين هذا العام، وكانت أديل أخطر شخصية موسيقية واحتلت المركز 21، وجاءت بعدها شاكيرا في المرتبة 27.