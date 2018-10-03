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صدر عن مجمع اللغة العربية في دمشق معجم بعنوان (معجم مصطلحات الرياضيات) وقد حدد معدو المعجم توجهاتهم في هذا المعجم الضخم قيمة وجهداً، فهو ليس موجهاً لفئة واحدة، مع أنه معجم تخصصي، لأن الشريحة المستهدفة من جميع المشتغلين في الرياضات، من أساتذة وطلاب وباحثين، وجاء ليسد ثغرة في تعريب الرياضات وعلومها، وفي تعميم المصطلحات الرياضية وتوحيدها لدى جمهرة العاملين في الرياضات.

وهو المعجم الثالث في سلسلة المعاجم التي يصدرها المجمع في إطار خطته الرامية إلى توحيد المصطلحات العلمية في جامعات القطر العربي السوري، فقد سبقه معجمان: (معجم مصطلحات الكيمياء) الذي صدر في سنة 2015م.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تأكدت عندما طلبت وزارة التعليم العالي إلى المجمع- باعتباره المرجعية الأولى في اللغة العربية- النهوض بمشروع توحيد المصطلحات في العلوم كافة.

وأعدّ هذا المعجم لجنة مجمعية ضمت عدداً من أعضاء المجمع المختصين في الرياضيات، إضافة إلى خبراء من جامعة دمشق، وجميعهم من الأساتذة الذين لهم خبرة مديدة في التدريس ومؤلفات عديدة في اختصاصهم. وهم الأستاذ الدكتور موفق دعبول، والأستاذ الدكتور خضر الأحمد، والأستاذ الدكتور بشير قابيل، والأستاذ مروان البواب، وهم من خيرة علماء الرياضيات وخبرائها.

ومن جملة مزايا المعجم أنه لا يقف عند علم الرياضيات بل تعريفه بعلماء الرياضيات الذين وردت أسماؤهم في المصطلحات، وقد اشتمل تعريف العلم على تاريخ الولادة والوفاة، والجنسية، والاختصاص، وأهم الأعمال والوظائف.

وأولى المعجم كذلك عناية خاصة بعلماء الرياضيات العرب، فترجم لهم ذاكراً تواريخ ولادتهم ووفياتهم، وموجزاً عن أعمالهم، ونتفاً من سيرهم، ونبّه في مواضع كثيرة على أسبقيتهم.

وعن تنظيم المعجم فإنه: «قد بلغ عدد مصطلحات المعجم أكثر من سبعة آلاف مصطلح، يبدأ كل مدخل من مداخل هذا المعجم بالمصطلح الإنكليزي وإلى جانبه- في السطر نفسه- مقابله العربي، فإن لم يتسع السطر لهما، فلكل منهما سطر خاص به، يلي ذلك المقابل الفرنسي في سطر مستقل، وفي أول السطر التالي يرد تعريف المصطلح.

وأردف المصطلح بالإنكليزي بالرمز (adj)، إذا كان صفة، وبالرمز (v) إذا كان فعلاً، وبالرمز (adv) إذا كان حالاً، وبالرمز (prep) إذا كان حرف جرّ، فإذا خلا من أحد هذه الرموز، فهو اسم.

وضعت المقابلات العربية للمصطلحات وفق المنهج الذي أقرته مجامع اللغة العربية بهذا الشأن، وروعي في ذلك اعتبارات ثلاثة: المعنى اللغوي للمصطلح، والمعنى الرياضي المستنبط من تعريفه، والمقابل الشائع في التدريس والتأليف.

اختير من التعاريف المتعددة للمصطلح ما هو أشد وضوحاً وتعبيراً، مع مراعاة الاختصار غير المخلّ».

معجم مصطلحات الرياضيات معجم تخصصي علمي لغوي يأتي إصداره في إطار العناية بالمعاجم العلمية المتخصصة التي تفتقدها المكتبة العربية، وتشكل حلقة من تطوير العمل المعجمي ليس في إطار المعاجم اللغوية وحدها، بل في ميادين المعاجم المتخصصة التي تشكل رديفاً للتعريب وتطوير العملية التعليمية، خاصة إن تمّ العمل على استفادة وزارة التعليم العالي من هذه المعاجم في التدريس الجامعي.