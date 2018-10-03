خميس يدشن مشاريع خدمية بـ6 مليارات في المنطقة الساحلية

الخميس, 04-10-2018 76 زيارة

| طرطوس- الوطن

دشن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس العديد من المشاريع في المنطقة الساحلية، وخصوصاً في محافظة طرطوس والتي بلغت تكلفة المشاريع فيها نحو 6 مليارات ليرة.
وبتوجيه من الرئيس بشار اﻷسد زار خميس أمس محافظتي طرطوس واللاذقية على رأس وفد وزاري ضم ثمانية وزراء. وخلال زيارته لطرطوس دشن خميس مشروع متحلّق الرئيس بشار الأسد في المدخل الجنوبي لمدينة طرطوس الذي نفذته مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية والتي بلغت تكلفته نحو 3.5 مليارات ليرة.
كما دشن الوفد الحكومي خلال زيارته للاذقية معملي الأجبان والألبان والأعلاف في فديو بالمحافظة، كما زار خميس أحد مراكز استلام محصول التبغ في بلوزة ومدرسة في مدينة بانياس.

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