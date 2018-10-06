أميركا تبيع خمس مروحيات من طراز بيل 407 جي إكس للعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت عن موافقتها على بيع خمس مروحيات من طراز بيل 407 جي إكس للعراق بكلفة تقدر بـ82.5 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في تصريح أن «عملية البيع التي أعلنتها وزارة الخارجية، تهدف إلى المساعدة في التعويض عن الخسائر القتالية لسبع طائرات هليكوبتر من طراز IA407، بالإضافة إلى زيادة الفعالية القتالية لقوات الأمن العراقية».

وأضافت: إن «الطائرات سيتم تجهيزها بمدافع رشاشة من عيار 7.62 ملم وراديو لاسلكي آمن للاتصالات اللاسلكية من طراز RF-7850A، وعدادات أوتوماتيكية، ومدافع رشاشة من عيار 50، وقاذفات صواريخ من طراز M260، وقاذفات من طراز GAU 1950 وأنظمة إدارة النظام الآخر، كما يشمل البيع أيضاً قطع الغيار».

وتابعت: إن «تزويد العراق بهذه القدرة يدعم أهداف تعزيز قدرة قيادة الطيران في الجيش العراقي على مكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية».

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