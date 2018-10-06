اللجنة المركزية لـ«البعث» تجتمع اليوم.. دور الحزب وتطويره على رأس الأولويات

| سيلفا رزوق

أكد مصدر واسع الاطلاع لـ«الوطن»، أن اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث المقرر عقده اليوم سيناقش التقارير التي جرى طرحها على أعضاء اللجنة لإقرارها.

وأشار المصدر إلى أنه جرى في وقت سابق توزيع مشاريع تقارير تخص النظام الداخلي لحزب البعث، ومشروع اللائحة الداخلية للجنة المركزية، ومشروع لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي، حيث ستدرس هذه المشاريع وتناقش في إطار السعي لتطوير عمل الحزب، لافتاً إلى أن اللجنة المركزية تقوم مقام المؤتمر وهي المسؤولة أمامه.

المصدر أشار إلى التسريبات التي أشارت إلى احتمال حصول «تغييرات» كبيرة خلال الاجتماع ووضعها في خانة «التخمينات»، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن إلغاء «القيادة القطرية» وإنما يمكن القول هناك تغيير في «المصطلحات»، فقد يجري تغيير التسمية وهذا لا يعني إلغاء الدور وهذا «كلام مرفوض».

ولفت المصدر إلى أن هذا الأمر إن جرى طرحه فإنه لا يمكن إقراره إلا من خلال اللجنة المركزية للحزب، وإجراء التصويت عليه بحيث يجب أن ينال تصويت ثلثي الأعضاء، عندها يمكن تبديل أو إقرار أي تغيير بخصوص التسميات وغيرها، وهذا كله يخضع لأعضاء اللجنة المركزية وهم يقررون إجراء أي تغيير.

وكانت الصحيفة الناطقة باسم حزب البعث، أشارت إلى أن الاجتماع اليوم سوف يبحث في سبل تعزيز دور الحزب في المجتمع، وتواصله المستمر والميداني مع فئات الشعب جميعها وتطوير علاقاته الخارجية مع الأحزاب في الدول الشقيقة والصديقة ومع الفعاليات الشعبية المختلفة في العالم، كما ستناقش المشاريع المقدمة إليها من القيادة حول تطوير المسألة التنظيمية في الحزب وحياته الداخلية.