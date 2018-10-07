«القيادة المركزية» بدلاً من «القيادة القطرية».. واستحداث منصب أمين سر اللجنة المركزية

| سيلفا رزوق

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الوطن»، عن التوصل إلى مجموعة من القرارات التنظيمية خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث أمس.

وقالت المصادر: إن من بين هذه القرارات تغيير واستبدال اسم «القيادة القطرية» بـ«القيادة المركزية لحزب البعث»، بحيث لم يعد هناك أمين قطري للحزب بل «أمين عام»، كما سيصبح الاسم التنظيمي للأمين القطري المساعد «الأمين العام المساعد»، وبالتالي أصبح أعضاء «القيادة القطرية» أعضاء «القيادة المركزية»، كما تم استبدال تسمية «المؤتمر القطري» بعبارة «المؤتمر العام».

ومن المتوقع بحسب المصادر التوصل إلى قرارات أخرى خلال جلسة الغد، حيث سيجري انتخاب «أمين سر اللجنة المركزية للحزب»، وهو منصب مستحدث ضمن التغيرات التنظيمية التي شهدها الحزب أمس.

وعلمت «الوطن» أنه جرى خلال الاجتماع أمس لقاء مع وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، قدم خلاله شرحاً وتوضيحاً حول مواد المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف، والآليات المرتبطة بتطبيقه، وأجاب على استفسارات وتساؤلات الحضور.