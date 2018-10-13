الكرامة يحقق انتصاره الأول في الموسم

| حمص- هاني سكر

نجح الكرامة بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بفوزه على ضيفه الشرطة بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مثير شهد شوطه الثاني تسجيل 4 أهداف.

وجرب الكرامة الضغط على خصمه منذ بداية اللقاء لكن أول فرص اللقاء كانت من طرف الضيف حيث سدد كواية كرة جاورت القائم ومن ثم بدأ الكرامة باستثمار سيطرته فأبعد أوسي تسديدة للعمير من خارج المنطقة وأهدر جنيات فرصة برأسية علت العارضة كما جاءت تسديدة يونس مجاورة للقائم لينتهي الشوط الأول على التعادل السلبي.

في الثاني واصل الكرامة ضغطه وأهدر خليل فرصة لافتتاح التسجيل وبعد سيل من العرضيات داخل المنطقة نجح الشاب طه العايق بإرسال تمريرة ممتازة تابعها العمير برأسه معلناً عن تسجيل أول أهدافه الرسمية بعد العودة للكرامة «د56» وبعد الهدف انتعش الشرطة وانطلق للأمام متخلياً عن حذره وبدا الارتباك واضحاً على دفاع الكرامة بكرات عديدة وبعد محاولتين من علي والكواية اختار الأخير قيادة هجمة على الجهة اليسرى بمهارة مميزة كي يضع كرة سهلة أمام المرمى تابعها كرم عمران مسجلاً هدف التعادل «د76» لكن الشرطة لم ينجح بعد ذلك بالتعامل مع طموح الكرامة لإعادة التقدم فتعرض لضغط كبير مرى أخرى وبعد تسديدة من العمير وأخرى من كرومة وقع بهاء بالمحظور حين لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء للمضيف سجلها البديل وائل عيان معيداً التقدم للكرامة «د85».

الدقائق الأخيرة شهدت سيناريوهاً درامياً حيث حاول الشرطة تعديل النتيجة من جديد وطالب لاعبوه بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها ووسط الاعتراضات قام الحكم بطرد اللاعب كرم عمران «د93» وبالوقت القاتل اختار الكرامة إنهاء المباراة على طريقته فانطلق طه العايق وعلي خليل بمرتدة سريعة أنهاها الأخير بتمريرة تابعها العيان ووضع الكرة بالمرمى الخالي ليحسم الفوز للكرامة بثلاثة أهداف لهدف ويرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط أما الشرطة فتلقى الهزيمة الأولى له هــذا الموســم وتجمـــد رصيـــده عند 7 نقاط.