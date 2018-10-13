غرفة تجارة وصناعة طرطوس تبحث مع سفير بلاروسيا سبل التعاون التجاري

| طرطوس- الوطن

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس يوسف محمد الشعار وأعضاء الغرفة سفير جمهورية بلاروسا ألكساندر بانوماريف والقنصل وعدداً من الضيوف، موضحاً أن الغاية من اللقاء تحقيق المصالح المشتركة عبر إمكانية التعاون بين البلدين الصديقين، وتعريف رجال الأعمال في طرطوس بالفرص التجارية الموجودة في بلاروسيا، مؤكداً أن سورية بعد انتصارها على الإرهاب، بدأت بمرحلة إعادة الإعمار التي تحتاج إلى جهود أبناء الوطن جميعهم وإعطاء الأولوية للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية في إعادة إعمار الوطن بالإضافة إلى تنمية الصناعات الثقيلة وإيجاد صيغة مناسبة وإعطاء تسهيلات للاستيراد والتصدير وإعطاء ميزة تفضيلية لدخول السوق الأوروبية والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

بدوره سفير بلاروسيا أكد أن طرطوس محافظة سورية مهمة تقع على بوابة بحرية ومعروفة بنشاطها الحيوي التجاري، معبراً عن أمنية بلاروسيا في تقوية العلاقات الثقافية والتجارية والصناعية مع الفعاليات في محافظة طرطوس ومشيراً إلى الاهتمام بإقامة مركز للنشاطات في طرطوس تكون مهمته تقوية العلاقات وعقد اللقاءات وتنظيم الرحلات بين البلدين مع إعطاء تسهيلات لأعضاء الغرفة والحصول على فيزا خلال يوم واحد.

وتم استعراض فيلم عن بلاروسيا أوضح حجم التطور الزراعي والصناعي والثقافي وخاصة في مجال البناء والمكننة الزراعية والصناعات التحويلية والغذائية.

وأوضح السفير أن الاجتماع هو لقاء للتعارف والمحبة والتعرف على منتجات البلدين وبحث إمكانية التعاون، مؤكداً أنه من خلال مكتب الصداقة بين الشعبين السوري والبلاروسي المزمع افتتاحه في طرطوس سيتمكن رجال الأعمال والمهتمون بتبادل المعلومات وعقد الصفقات ووضع إستراتيجية للمرحلة القادمة.

أمين سر الغرفة كفاح قدور أوضح بدوره أن محافظة طرطوس تحوي صناعات وفائض إنتاج بحاجة للتصدير (حمضيات – زيت زيتون – خضار باكورية – فواكه غنية) متمنياً تأسيس علاقات تبادلية، معتبراً أن اللقاء هو فرصة لتعارف الفعاليات وتحقيق المصالح المشتركة.