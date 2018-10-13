حاكم المركزي لمديري المصارف: دعم كامل لتذليل الصعوبات التي تحدّ من منح الائتمان

| الوطن

استعرض حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول خلال لقائه المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين في المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، والسياسة النقدية.

وبحسب بيان للمصرف (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم خلال اللقاء عرض الرؤية الإستراتيجية لمصرف سورية المركزي للمرحلة المقبلة وفق النهج الجديد للسياسة النقدية، ودور المصارف في هذه المرحلة باعتبارها الذراع التنفيذية للسياسة النقدية، إضافة إلى دور المصرف المركزي بالتعاون مع المصارف في الحفاظ على متانة القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واتفق المجتمعون على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمصارف لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحدّ من ممارسة دورها الطبيعي في منح الائتمان ومساهمتها المباشرة في عملية التنمية من خلال زيادة قدرتها على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية.

وأكد حاكم المصرف المركزي ضرورة اعتماد دور رقابي سليم على عمل المصارف بما يتوافق مع المعايير الرقابية الدولية، حيث سيتم التوجه إلى تحديد إطار عام وواضح للرقابة المصرفية، ومراجعة القرارات والتعليمات لتنسجم مع متطلبات الرقابة المصرفية وتطلعات المصارف لممارسة دورها بفاعلية.