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إلزام طلاب المدارس بمشاريع يرهق الأهالي مادياً!

| محمود الصالح

الثلاثاء, 11-12-2018

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة بالمدارس الابتدائية والإعدادية بالمحافظات تمثلت بإلزام طلاب المدارس بتنفيذ مشاريع دراسية من شروطها أنه يجب أن تكون مدعمة بالصور الخاصة في موضوع البحث، وأن ينفذ المشروع على ورق كرتون ملون كبير الحجم بقياس لا يقل عن متر مربع وتستخدم الألوان في كتابة المشروع.
وأثار الكثير من الأهالي استياءهم من هذه المشاريع لأنه لا يوجد منعكس تربوي على الأطفال فضلاً عما يرتبه من أعباء مادية كبيرة في ضوء غلاء الأسعار.
وأكد عدد منهم أن هذه الخطوة لا تفيد الطالب باعتبار أن البعض يشترون المشروع جاهزاً من المكتبات بقيمة تصل إلى 10 آلاف ليرة.

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