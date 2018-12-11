اسمندر لـ«الوطن»: يساعد في وضع إستراتيجية لدعم المشروعات وتحديد خريطة الاحتياجات … تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في خمس محافظات في 2019

صرح مدير عام هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إيهاب اسمندر لـ«الوطن» بأن الهيئة سوف تقوم بتنفيذ تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف وضع إستراتيجية متكاملة لدعم المشروعات وتحديد خريطة احتياجات لهذه المشروعات، سواء بشرياً أو مادياً، والتشريعات التي تحتاجها، وسوف تساعد نتائجه في بناء سياسة لتنظيم القطاعات الاقتصادية غير المنظمة ووضع برامج للدعم من خلال قاعدة البيانات التي سوف يوفرها.

ولفت اسمندر إلى أن التعداد سيتم تنفيذه فنياً بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لأنه الجهة المخولة في سورية بتنفيذ الإحصاءات والمسوح، وسوف يكون التعداد شاملاً لكل القطاعات من زراعية وخدمية وصناعية وسياحية وتجارية والمنظمة وغير المنظمة وسواء كانت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك لتكوين إحصائية أكثر دقة وبأرقام أوضح وأحدث، حيث يساعد التعداد في تكوين قاعدة بيانات عن هذه المشاريع وأماكن توضعها ومؤهلاتها واحتياجاتها المختلفة وعدد العمال العاملين في كل منشأة ورأسمال كل منشأة، مما يساعد في إعادة تصنيف المشروعات.

وفي التفاصيل، أوضح اسمندر أن التعداد سوف ينفذ في خمس محافظات حالياً، وهي محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء واللاذقية وطرطوس، موضحاً أن الغاية من تنفيذه في هذه المحافظات هي الدقة في العمل بشكل أكبر لكون تلك المحافظات تشكل حالياً أقطاباً تنموية في الوضع الاقتصادي مع توفر الإمكانات فيها، ولكون حجم العمل الكبير المطلوب لتأهيل العدّادين والمشرفين والمنفذين لجمع البيانات، وقد تم تخصيص ميزانية مالية بحوالي 410 ملايين ليرة، وسوف يتم بالتعاون مع الوحدات الإدارية والمحافظات والفعاليات التجارية من غرف التجارة والصناعة والسياحة في المحافظات، ومع مديريات التربية حيث سيكون هناك استفادة من المدارس لتكون أماكن لجمع البيانات.

ولفت إلى أنه بعد إنجاز هذا التعداد سوف يتم البدء بالتحضير لتنفيذه في بقية المحافظات عندما تكون قد أصبحت جاهزة من ناحية الإمكانيات ويصبح الوضع الاقتصادي مستقراً فيها للحصول على بيانات حقيقية.

وأشار إلى أنه سيتم نشر بيانات التعداد عند الانتهاء منه حيث إنها ستكون أول قاعدة بيانات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسب جدول العمل تنطلق الأعمال الميدانية للتعداد في بداية العام القادم (2019)، وخلال 22 الشهر الحالي ستبدأ الدورات التدريبية للمشرفين ومساعدي المشرفين، ولاحقاً للمعاونين والعدادين، وينتهي تنفيذ التعداد في نهاية الشهر السابع القادم.

ونوه اسمندر أن سورية تفتقر بشكل واضح لقواعد البيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخر البيانات تعود لعام 2010 والتي تشير إلى أنها تشكل 98% من الاقتصاد السوري، وحالياً هناك تغيرات كبيرة حدثت لهذه المشاريع نتيجة ظروف الأزمة، وفي هذا المجال سيكون التعداد مفيداً لتكوين تصور كامل لجميع المنشآت في كل القطاعات.

وبين أن المشاريع المسجلة في هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة حالياً معظمها صناعي، والدراسة الأخيرة ضمن الهيئة أشارت إلى أن 42% من المشاريع الصغيرة في القطاع الصناعي، و27% في القطاع التجاري و19% في القطاع الزراعي و12% في القطاع الخدمي، وأغلبها مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.