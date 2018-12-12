اختتام فعالية «لك» لمناهضة العنف ضد المرأة

اختتمت أمس محافظة دمشق وفريق «عمرها» التطوعي فعاليات حملة «لك» في إطار المشاركة في الحملة العالمية السنوية «16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة» وذلك بمشاركة فريق «شباب دمشق التطوعي».

وأوضح رئيس فريق «عمرها» التطوعي محمد الجدوع في تصريح لـ«الوطن» أن الفعالية بدأت في 25 الشهر الماضي تحت اسم «لكِ» في خان أسعد باشا حيث تضمنت حينها عرضاً مسرحياً ورقصاً مسرحياً يحاكيان العنف ضد المرأة كذلك قدمت 4 سيدات قصص نجاحهن.

كما اجتمعت عدة جمعيات أهلية وتباحثت في أسباب العنف الذي تتعرض له المرأة والحلول الممكنة وجرى جمع المقترحات في ورقة عمل ليصار إلى توزيعها على الجمعيات المشاركة ليتم العمل عليها.

وبيّن الجدوع أن النتائج التي تم التوصل إليها ركزت على ضرورة تعميم فكرة المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التعامل مع الأخيرة كشخص ناقص.

كما اقترح المجتمعون ضرورة تعديل القوانين التي تقتنص من مساواة المرأة بالرجل ولا سيما في الميراث والطلاق والشهادة في المحكمة وغير ذلك، إلى جانب تناول حالات التعنيف التي تتعرض لها المرأة في المجتمع السوري.

وبعد ذلك ، وفق الجدوع، وزعت لوحات كبيرة في ساحة الأمويين وقرب وكالة سانا، تحت شعار «أورانج لك» وتم دعوة المارة لكتابة أي شيء يرغبون فيه حول الموضوع ككلمات موجهة للمرأة، لافتاً إلى ترافق الحملة مع توزيع بروشورات توعوية.