أمطار مبشرة في طرطوس أغزرها في برمانة المشايخ

الهطلات المطرية الغزيرة استمرت بطرطوس لليوم الثالث على التوالي وبلغ أعلى معدل هطل خلال 24 الساعة الماضية «يوم أمس» في برمانة المشايخ 124 ملم تلتها الصوراني 110 ملم..

وأكد مدير الموارد المائية في المحافظة عيسى حمدان أن الهطلات مبشرة بالخير وهي تجاوزت مثيلاتها للفترة ذاتها من السنة الفائتة وبدا ذلك من خلال جريان المسيلات المائية والأنهار الصغيرة حيث وصلت كمية المياه الواصلة إلى سد الباسل من جريان نهر الأبرش إلى 12 متراً مكعباً في الثانية وتحسنت كميات المياه المخزنة في السد بحيث قاربت 18 مليون متر مكعب بعد أن كانت نحو 16 مليوناً والأيام القادمة ستشهد تحسنا إضافيا كما نتمنى.

من جانب آخر أكد المتنبئ الجوي محمود مبارك رئيس مركز الأرصاد الجوية بطرطوس أن كمية الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة الفائتة بلغت في طرطوس 17 ملم ووصلت كمية الأمطار الهاطلة هذا الموسم إلى 348 ملم وفي صافيتا 50 ملم وهذا الموسم 346 ملم وفي الشيخ بدر 84 ملم وهذا الموسم 465 ملم وفي الدريكيش 67 ملم وهذا الموسم 325 ملم وفي الصفصافة 31 ملم وهذا الموسم 350 ملم وفي دوير رسلان 80 ملم وهذا الموسم 335 ملم وفي مشتى الحلو 65 ملم وهذا الموسم 465 ملم.

وبين مبارك أن أعلى كمية هطل كانت في برمانة المشايخ وبلغت 124 ملم على حين بلغت في الصوراني بالشيخ بدر 110 ملم وفي عين دليمة بالدريكيش 106 ملم وفي حصن سليمان بريف صافيتا 103 ملم وفي القدموس 98 ملم ودوير رسلان 80 ملم.